Томская полиция доставила в отделение местного депутата, соратницу политика Алексея Навального Ксению Фадееву

Фадееву задержали прямо у входа в Томскую городскую думу. При этом причины пока не называются. Связаться ни с самой Фадеевой, ни с ее адвокатами журналистам пока не удалось. Как сообщает местное интернет-издание «ТВ2», сейчас Фадеева находится в Советском РОВД Томска.

Ранее полиция уже неоднократно предъявляла претензии независимому депутату городской думы. Так, во время январских акций в поддержку политика Алексея Навального Фадееву дважды задерживала полиция по обвинению в проведении мероприятия без должного уведомления.

Кроме того, в марте Ксению Фадееву задерживали, но уже в Москве на съезде «Муниципальная Россия». Силовики посчитали, что мероприятие проводила «нежелательная организация» «Открытая Россия». В результате депутат была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Ксения Фадеева возглавляла томскую команду политика Алексея Навального до того, как организация была распущена.