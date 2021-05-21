Профилактические осмотры, приостановленные в прошлом году из-за пандемии, возобновлены в 83-х регионах

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме анализировать эпидемическую обстановку и исходя из этого принимать решения по различным ограничениям.