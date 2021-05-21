Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для врачей и учителей – это следует из законопроекта Минздрава

Законопроект поддержан правительством.

Прививка от коронавируса или отстранение от работы – перед таким выбором окажутся те, чьи профессии связаны с высоким риском заражения, их перечень определяет правительство. Речь идет, в частности, о некоторых категориях медработников, занятых в определенных сферах здравоохранения, и сотрудниках образовательных организаций, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект. В документе также говорится, что вакцинацию от инфекции добавят в национальный календарь профилактических прививок, а значит, прививочную кампанию будут проводить ежегодно за счет федерального бюджета. Для тех, чьи профессии не входят в специальный правительственный перечень, вакцинация будет добровольной. В Роспотребнадзоре отмечают, что к этому моменту привилось около 24 миллионов россиян, но темпы вакцинации «оставляют желать лучшего». Цель – охватить не менее 60% взрослого населения, а для этого, как следует из документах к законопроекту, нужно еще около 30 миллионов доз до конца года. Траты на это оцениваются в дополнительные 26 миллиардов рублей. Сколько потратят в следующем году, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Законопроект в Госдуме планируют принять до конца весенней сессии.

Ранее о возможности введения обязательной вакцинации в стране говорил зампредседателя Совебеза Дмитрий Медведев. По данным опросов, большинство россиян относятся к этой идее негативно