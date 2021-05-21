Учащийся лицея в Пермском крае напал на учителя с ножом

Передает «Интерфакс». В региональном управлении МВД сказали, что школьник был задержан. Преподаватель госпитализирован. Подробностей инцидента пока нет.

11-го мая в одной из школ Казани бывший ученик открыл огонь. Погибли двое учителей и семь детей. 23 человека были ранены. Нападавший был задержан.