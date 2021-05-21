Министерство транспорта ФРГ: Германия первая страна, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию

Закон, который это разрешает, принял парламент страны накануне вечером. Как отмечает медиакомпания «Дойче Велле», правила распространяются на полностью автономное вождение, при котором автомобили смогут передвигаться без участия водителей. В чрезвычайных ситуациях возможно дистанционное вмешательство из центра управления.