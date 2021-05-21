В России с 1-го июля вводится пошлина в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Речь идет о тех, чей уровень влажности превышает 22%, — передает ТАСС. В правительстве пояснили, что пошлина будет действовать до конца года и позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины. Предполагается, что это должно сдержать рост цен на пиломатериалы, которые за год подорожали вдвое. В Ассоциации деревянного домостроения ранее предлагали ограничить экспорт леса, чтобы сбить цены.