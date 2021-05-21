Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что вероятность трёхдневного голосования на осенних выборах высока

По ее словам, этот формат удобен и безопасен для избирателей и необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора. В интервью газете «Известия» Памфилова подчеркнула, что основным приоритетом остается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. Также она сказала, что дистанционное электронное голосование может пройти не только в Москве, но ещё в пяти-шести регионах.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму и региональные выборы разных уровней.