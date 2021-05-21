Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о скорой отмене обязательного ношения масок в общественных местах

По его словам, большинство оставшихся ограничений из-за коронавируса, включая комендантский час, будут сняты, как только число вакцинированных достигнет рубежа в 5 миллионов человек. Ожидается, что это произойдет в эти выходные, — передает агентство Reuters. Будут разрешены свадьбы с участием до 200 человек и собрания на открытом воздухе численностью до 500 участников.