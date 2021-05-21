Сергей Собянин заявил, что в столице доля привившихся от коронавируса меньше, чем в любом европейском городе

Собянин подчеркнул, что это при том, что Россия первой в мире открыла практически свободную прививочную кампанию, и Москва стала первым в мире крупным городом, где начали массовую вакцинацию, — передает ТАСС. Собянин добавил, что в стационарах сейчас находится 9 тысяч коронавирусных пациентов. Они в тяжелом состоянии. Градоначальник призвал граждан активнее вакцинироваться.