В Гааге начнется очередной раунд слушаний по делу о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом

Как ожидается, суд согласует план посещения нидерландской военной базы для осмотра обломков лайнера и его реконструкции. Поездка должна состояться примерно через неделю, в ней смогут принять участие далеко не все желающие. Из-за коронавирусных ограничений в делегации будет до двух участников процесса с каждой из сторон разбирательства. После осмотра обломков – предположительно в начале июня — Окружной суд Гааги должен начать слушания по существу.

Само разбирательство длится уже несколько лет. В причастности к крушению «Боинга» над зоной конфликта на востоке Украины международная следственная группа обвиняет четырех человек. Это один из бывших лидеров донбасских сепаратистов Игорь Гиркин, известный как Стрелков, а также его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что они способствовали переправке в зону конфликта зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, был сбит «Боинг». Сама установка, по версии следствия, принадлежала воинской части из Курска. Москва свою причастность к трагедии отрицает.

В результате крушения малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года погибли почти 300 человек.