«Независимая газета»: Власти стали чинить препятствия Земскому съезду

Он должен пройти на этих выходных в Новгороде.

Губернатор Андрей Никитин издал указ об ужесточении коронавирусных мер. Упор делается на сокращение количества участников массовых мероприятий. Организаторы Земского съезда, который должен собрать представителей оппозиции из разных регионов, обжаловали это распоряжение в суде. Издание отмечает, что при этом, по официальной статистике, в регионе фиксируется снижение заболеваемости, и власти вскоре сами проведут уличные акции с неограниченным числом участников.