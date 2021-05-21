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09:08, 21 мая 2021

Соратники Алексея Навального сообщают о задержании в Томске на выходе из городской думы депутата Ксении Фадеевой

Ранее она возглавляла местный штаб политика. Что ей могут предъявить, пока неизвестно.


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