Режим прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС действует уже семь часов

Ранее Тель-Авив при посредничестве властей ряда государств и международных организаций согласился на перемирие без каких-либо дополнительных условий.

После 11 дней боевых действий в израильских городах не звучат сирены воздушной тревоги. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи по московскому времени. За 12 минут до этого Армия обороны Израиля сообщила об усилении атаки со стороны сектора Газа, но после — о случаях нарушения перемирия не сообщалось. Обе стороны заявили о готовности соблюдать договоренности, а в случае возобновления атак – принять ответные меры. В ХАМАС считают поражением объявление Израиля об одностороннем прекращении огня. Лидеры группировки в эфире палестинского телевидения заявляют, что сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами. Как сообщают местные СМИ, сотни жителей сектора Газа вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу, шествия устраивали и на Западном берегу реки Иордан. В Израиле, между тем, комментируя итоги противостояния, говорят о беспрецедентном успехе в борьбе с группировками в Газе и предупреждают о готовности усилить удары по боевикам в случае необходимости.

За время обострения конфликта по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет, под обстрелами погибли 12 человек. Жертвами ответных ударов в секторе Газа стало более 230 палестинцев