Издание РБК пишет о том, что пять сенаторов в сентябре покинут Совет Федерации

Они не зарегистрировались на отбор кандидатов от «Единой России». Издание поясняет, что это значит, что они не смогут принять участие от партии в выборах в законодательные собрания в своих регионах. Среди тех, кто может уйти из Совета Федерации, РБК называет основателя Партии пенсионеров Валерия Рязанского.