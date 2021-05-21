Япония сегодня официально одобрила вакцину от коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca

Первую планируется использовать широко, а вот препарат британско-шведской компании Министерство здравоохранения пока не планирует добавлять в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, это связано с опасениями относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство оплачивает лечение в случае любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой. До этого вакцинация в Японии осуществлялась препаратом компании Pfizer.