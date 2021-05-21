Z Архив новостей новости
5 5 6 1184
08:34, 21 мая 2021

«Ведомости»: Правительство поддержало внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок

Подготовлены поправки в соответствующий закон. Если он будет принят, то ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация от коронавируса, которая будет оплачиваться из федерального бюджета. Но она станет обязательной для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень. Речь идёт, в том числе, о медиках и учителях.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 186 6 33070 14.05
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 203 6 30424 14.05
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 323 6 28321 14.05
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Какая зарплата справедливая? Какая зарплата справедливая? По мнению многих россиян, учителя, врачи и ученые получают в разы меньше, чем должны, а чиновникам и госменеджерам явно переплачивают…

5 120 6 42581 14.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Куда уходят средства, в какие города? Что, по сути, рассказал нам глава правительства? Что крупнейшие российские компании, вместо того чтобы инвестировать полученную прибыль в российскую экономику, выводят эти деньги за границу…

5 128 6 48113 14.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 219 6 34538 20.05
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 425 6 74123 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 439 6 81405 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 169 6 32283 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 405 6 81394 16.05
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Горбачев За годы тесного общения с тестем я помню всего два коротких разговора о Горбачёве…

5 67 6 35524 14.05
Блоги

Алексей Навальный политик

Поговорим о достижении счастья Рецепт счастья (короткого): выберите то, что очень любите, лишите себя этого на время, а потом верните…

5 174 6 35651 20.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 68 6 14882 15.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино – агенты Принцип действия статуса иноагента похож на принцип действия бациллы. Сконатктировал — и заразился! Они тебе дали рубль — и ты сам стал агентом. Ты им дал рубль — и всё равно стал агентом. Даже если в законе ничего подобного не написано, кто знает, как этот закон интерпретирует судья?..

5 105 6 47042 14.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11560 17.05
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 32 6 8298 16.05

Популярное за неделю

Новости

Россияне с сегодняшнего дня смогут в упрощенном порядке оформлять налоговый вычет на купленное жилье Для этого им надо будет лишь заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы

5 0 6 6996
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они норовят замаскировать смакование высокоморальными сентенциями и далеко идущими предложениями. У кого немедленно оказывается виноват кровавый режим, у кого оказывается виноват бесконтрольный интернет…

5 70 6 72643 15.05
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4866 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 175829 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 124771 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9121096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4911018

Сегодня в эфире