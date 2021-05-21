«Ведомости»: Правительство поддержало внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок

Подготовлены поправки в соответствующий закон. Если он будет принят, то ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация от коронавируса, которая будет оплачиваться из федерального бюджета. Но она станет обязательной для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень. Речь идёт, в том числе, о медиках и учителях.