«Ведомости»: Правительство поддержало внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок

Подготовлены поправки в соответствующий закон. Если он будет принят, то ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация от коронавируса, которая будет оплачиваться из федерального бюджета. Но она станет обязательной для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень. Речь идёт, в том числе, о медиках и учителях.
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Ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино – агенты Принцип действия статуса иноагента похож на принцип действия бациллы. Сконатктировал — и заразился! Они тебе дали рубль — и ты сам стал агентом. Ты им дал рубль — и всё равно стал агентом. Даже если в законе ничего подобного не написано, кто знает, как этот закон интерпретирует судья?..