В России сегодня вспоминают академика и правозащитника Андрея Сахарова

Исполняется сто лет со дня его рождения. В Москве и других городах пройдут различные памятные акции, в том числе выставки, концерты, возложение цветов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне не исключил, что в Кремле обсудят вопрос об установке в Москве памятника Сахарову.

Песков также пообещал уточнить информацию о срыве выставки, которую планировали провести на Чистопрудном бульваре. Сообщалось, что столичные власти отказались согласовать это мероприятие.