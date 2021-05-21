Срок высылки нескольких американских дипломатов из Москвы истекает сегодня

Ранее их обязали уехать из страны в качестве ответной меры на санкции со стороны Вашингтона.

До конца дня десять сотрудников диппредставительства США должны покинуть Россию. Среди них и пресс-секретарь посольства в Москве Ребекка Росс, о чем она ранее рассказала агентству ТАСС.

Как утверждали в Министерстве иностранных дел, эта мера представляет собой «зеркальный» ответ «на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Нью-Йорке», которых безосновательно объявили persona non grata.

США ввели новые санкции пятнадцатого апреля, объявив вместе с этим и о высылке десятерых российских дипломатов. Это решение в d в Госдепе назвали реакцией на попытки России повлиять на американские выборы, а также на участие в кибертеррористической деятельности против Соединённых Штатов.

Ранее США также объявили о том, что их посольства в России теперь будут выдавать только дипломатические визы. Это связано с тем, что Москва ранее запретила американским диппредставительствам нанимать на работу иностранцев.