Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в причастности к возникновению у нее паранойи

Ранее британская вещательная корпорация принесла извинения за действия журналиста, обманом добившегося интервью с принцессой Уэльской.

После публикации итогов внутреннего расследования BBC об обстоятельствах знаменитого интервью, которое в 1995 году принцесса Диана дала журналисту Мартину Баширу, ее сын Уильям записал видеообращение – в нем он подчеркнул, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у его матери развились страхи, паранойя и замкнутость. По словам герцога Кембриджского, если бы корпорация еще тогда провела тщательное расследование, принцесса Диана узнала бы, что была обманута. Вместо этого руководство BBC закрыло глаза на ситуацию. В свою очередь принц Гарри, младший сын Дианы, заявил, что что «пульсирующий эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик в конечном счете лишил жизни» его мать. Согласно итогам расследования, проведенного BBC, журналист Мартин Башир добился интервью с принцессой с помощью поддельного документа, якобы доказывающего, что люди из ближайшего окружения Дианы продают таблоидам сведения о ее личной жизни, поэтому ей лучше рассказать обо всем самой. В том вызвавшем сенсацию интервью принцесса впервые сообщила о супружеской неверности принца Чарльза.

Спустя месяц после выхода интервью королева Елизавета II направила Диане и Чарльзу письмо, в котором посоветовала им развестись.