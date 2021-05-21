Режим прекращения огня вступил в силу в зоне палестино-израильского конфликта

Сообщается, что группировки в секторе Газа и израильская армия с двух часов ночи приостановили действия. За несколько минут до вступления в силу режима города на юге Израиля подверглись ракетному обстрелу, а ВВС еврейского государства нанесли удары по объектам в палестинском анклаве.

Перемирие приветствовали в Вашингтоне. Американский президент Джо Байден заверил, что Белый дом постарается не допустить затяжного витка конфликта.

Между тем в движении ХАМАС, которое контролирует Газу уже объявили о победе. За почти две недели обстрелов на палестинской территории погибли более 230 человек, в Израиле – не менее 12.