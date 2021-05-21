Британская вещательная корпорация ВВС извинилась перед аудиторией за действия авторов интервью с принцессой Дианой

Согласно выводам независимого расследования, журналист Мартин Башир получил согласие принцессы Уэльской обманным путем. В отчете бывшего судьи Верховного суда Великобритании Джона Дайсона говорится, что Башир ради интервью заручился поддержкой младшего брата Дианы Чарльза Спенсера после того, как показал ему поддельные документы, которые подтверждали, что работники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за принцессой. Интервью принцессы Дианы программе «Панорама» стало сенсацией, так как именно в нем она рассказала о проблемах в их с Чарльзом семье.
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