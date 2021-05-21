Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен отправится в ближайшие дни на Ближний Восток

Он рассчитывает провести переговоры с главами МИД Израиля, Палестины и других стран. Основной темой встреч станут усилия по восстановлению и совместной работе с целью урегулирования ситуации в регионе. Ранее Белый дом приветствовал вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.