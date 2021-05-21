У Роспотребнадзора Москвы возникли претензии к ресторанам сети «Макдональдс»

В заведениях сотрудники надзорного органа обнаружили множественные нарушения противоэпидемического режима, сказали в ведомстве. В частности, посетители не придерживаются социальной дистанции, при входе у них не измеряют температуру, у работников не было перчаток. В дезинфекции помещений также обнаружены нарушения, в некоторых ресторанах не было и санитайзеров. В результате временно приостановлена работа двух ресторанов сети на севере и юго-востоке Москвы.