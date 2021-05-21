В Латвии пройдут первые матчи чемпионата мира по хоккею

Прошлогодний чемпионат был отменен из-за пандемии. С его последователем тоже не было ясности. Первоначально его намеревались провести в двух странах – Латвии и Белоруссии, однако после выборов президента страны и последовавших за ними протестов, ряд стран и спонсоры пригрозили Минску бойкотом и Международная Федерация под давлением вынуждена была перенести турнир. Рассматривались разные варианты, однако потом решили все матчи провести в Риге. Участникам вряд ли удастся собрать сильнейшие составы. Из-за пандемии сезон в НХЛ сдвинулся к лету и пополнить команды смогут игроки клубов, которые не попали в Кубок Стэнли. Из-за этого в сборной России всего два нападающих из-за океана. Впрочем, тренеры все равно оставили несколько мест для вратаря и для форварда.

Свой первый матч россияне сыграют сегодня с командой Чехии. Начало матча в 16.15. Трансляция на Первом канале.