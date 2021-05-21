В новый состав в то же время не попала правозащитник и журналист Зоя Светова. Сама она сказала «Эху», что удивлена, как членами ОНК стали люди, которые не имеют опыта подобной работы.
Светова не исключила, что ее могут ввести в состав комиссии на третье вакантное место.
Общественная палата России утвердила двух новых членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы
В новый состав в то же время не попала правозащитник и журналист Зоя Светова. Сама она сказала «Эху», что удивлена, как членами ОНК стали люди, которые не имеют опыта подобной работы.