Общественная палата России утвердила двух новых членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы

В новый состав в то же время не попала правозащитник и журналист Зоя Светова. Сама она сказала «Эху», что удивлена, как членами ОНК стали люди, которые не имеют опыта подобной работы.

Светова не исключила, что ее могут ввести в состав комиссии на третье вакантное место.