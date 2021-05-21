В России пройдут мероприятия по случаю столетия со дня рождения физика и правозащитника Андрея Сахарова

Выставки, концерты и даже кинопоказы – все это приурочено к юбилею академика. Так, онлайн-кинотеатр KION выпустит фильм «Сахаров. Две жизни», посвященный разным этапам деятельности ученого – от разработки водородной бомбы до участия в политической жизни СССР. В анонсе фильма, созданного Иваном Проскуряковым и Романом Супером, он называется одним из первых полномасштабных исследований жизни ученого.

В офисе партии «Яблоко» откроется выставка, посвященная Сахарову – изначально ее планировал провести Сахаровский центр на Чистопрудном бульваре, однако власти ее не согласовали. Аналогичная экспозиция откроется и в екатеринбургском «Ельцин Центре». Сам Сахаровский центр российские власти считают иностранным агентом.

Кроме того, в Сарове откроют памятник академику: именно в этом городе ученый вместе со своими коллегами работал над созданием водородной бомбы. В свою очередь, в Нижнем Новгороде стартует Международный фестиваль искусств, который носит имя Сахарова.

Между тем сотрудники нижегородского музея-квартиры Сахарова ранее выразили обеспокоенность его судьбой. Они утверждают, что из музея, где обещали окончить ремонт к юбилею ученого, увольняются сотрудники, а хранилище фонда экспозиции сокращается.



Вспоминают Сахарова сегодня и в Санкт-Петербурге.

Академика Сахарова в Петербурге будут вспоминать на выставках, экспозициях, лекциях и спектаклях, однако это в основном закрытые и камерные мероприятия. В частности, в музейно-выставочном центре покажут документальный фильм, который называется «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров». Организаторы открытого урока «Сахаров: наука и свобода», который пройдёт в музыкальном училище имени имени Н.А.Римского-Корсакова, решили не исключать рассказ о правозащитной деятельности учёного. Всего в списке, который подготовил Смольный, более восьмидесяти пунктов. Однако цветы к единственному памятнику диссиденту и одному из создателей советской водородной бомбы сегодня возложат только представители партии «Яблоко». А вечером активисты планируют посадить цветы в парке Академика Сахарова, на том месте, где по их словам, будет создан его мемориал.

Петербургский памятник Сахарову стал первым в стране. Второй установили в Нижнем Новгороде возле дома, в котором учёный жил в ссылке.