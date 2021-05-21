Европарламент достиг предварительной договоренности с Советом ЕС по вопросу о сертификате вакцинации

Этот вопрос также обсудит на следующей неделе комитет по гражданским свободам, добавили в Брюсселе. Окончательно документ могут утвердить уже в начале июня. Сертификат планируют выпустить как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет свидетельствовать о том, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции. При этом страны Европейского союза будут самостоятельно решать вопрос о признании или непризнании таких сертификатов.