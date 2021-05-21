14 сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против газопровода «Северный поток-2»

Четырнадцать сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против газопровода «Северный поток-2». По словам одного из инициаторов, республиканца Кевина Крамера, администрация президента Джо Байдена рискует ослаблением глобальных позиций Америки и потворствует ошибочной стратегии Германии. В итоге это даст Кремлю рычаг давления на союзников США в Европе, считает Крамер. Все 14 сенаторов, кто поддержал документ, также являются республиканцами. На днях Госдепартамент США объявил, что не будет вводить санкции против оператора проекта «Северный поток — 2». Тем временем в Белом доме сказали, что, по их сведениям, строительство газопровода завершено на 95% и остановить проект невозможно.