Суд в Канаде обвинил духовного лидера Ирана аятоллу Мохаммеда Али Хаменеи в причастности к терроризму

Решение вынес Верховный суд провинции Онтарио в рамках дела о сбитом в Иране украинском самолете. В суд ранее обратились родственники четырех жертв авиакатастрофы. В постановлении говорится, что трагедия является результатом террористической атаки, передает агентство Reuters. Ответственность несут руководство Ирана, а также командование вооруженными силами. Представители Исламской республики в суде не присутствовали. У Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном, процесс возмещения ущерба будет длительным и сложным.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в начале прошлого года после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позже Тегеран признал, что лайнер сбила иранская система ПВО по ошибке.

