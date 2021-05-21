Датский производитель конструкторов Lego выпустил набор из 11 фигурок цвета радуги

У каждого человечка из этой коллекции, помимо цвета, будет также индивидуальная прическа. По словам дизайнера, таким образом он и сама компания хотели отметить разнообразие поклонников Lego, независимо от того, как они себя идентифицируют. В продажу такой набор поступит в следующем месяце.