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06:20, 21 мая 2021

Конституционный суд России рассматривает вопрос о праве отцов суррогатных детей на материнский капитал

Накануне инстанция провела первые после более чем годичного перерыва открытые слушания. С жалобой ранее обратился житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. Сейчас по закону право на получение материнского капитала мужчинам получают только в том случае, если оно переходит от женщины, к примеру в случае смерти, лишения родительских прав. Или если они являются единственными усыновителями ребенка. В законе не указана ситуация, когда мужчина является единственным биологическим родителем. Теперь КС предстоит принять решение, когда оно будет опубликовано, пока не сообщается.  


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