Прививку от коронавируса планируют сделать обязательной для ряда профессий, пишет газета «Ведомости»

Это коснется тех россиян, чья работа связана с высоким риском заражения, говорится в поправках к закону о профилактике инфекционных болезней. Документ уже поддержало правительство. Речь идет, в частности, о некоторых категориях медработников, занятых в определенных сферах здравоохранения, и сотрудниках образовательных организаций. За отказ от вакцинации им грозит отстранение от работы. Для остальных граждан ежегодно будет проводиться бесплатная добровольная вакцинациях, говорится в документе, с текстом которого ознакомилось издание.