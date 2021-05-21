Мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения академика Андрея Сахарова пройдут сегодня в Москве и других городах России. Планируются открытия выставок и концерты, а также возложение цветов. Сам ученый и диссидент при жизни вспоминал, как подвергался политическим репрессиям за критику войны в Афганистане.

Будучи одним из создателей водородной бомбы, Андрей Сахаров был уверен, что ядерная война может возникнуть из обычной, а ее причиной станет политика.

Между тем на днях сообщалось, что московская мэрия не согласовала выставку, посвященную Сахарову на Чистопрудном бульваре.