В силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа

За несколько минут до этого стороны обменялись ударами. Израиль сообщал об обстреле городов на юге страны. В свою очередь палестинские представители говорили об ударах ВВС еврейского государства.
Представитель движения ХАМАС Хазем Касем незадолго до перемирия заверил, что они будут действовать в соответствии с поведением Иерусалима.
Тем временем в руководстве ХАМАС объявили наступившее перемирие победой палестинцев.
Почти две недели палестинские боевики из Газы обстреливали израильские города. В ответ Армия обороны страны наносила удары по объектам в секторе. По данным врачей, в результате погибли более 230 палестинцев и не менее 12-ти израильтян.