Опасное повышение уровня ультрафиолетового излучения Солнца ожидается в ближайшие дни в ряде российских регионов

В северокавказских республиках и на юге Краснодарского края такая ситуация будет складываться сегодня и в воскресенье, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Также в воскресенье будет опасно находиться на солнце в центральных регионах европейской части России, Среднем Поволжье и Оренбургской области. Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края. В понедельник высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается в Горном Алтае.