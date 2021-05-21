Полицейские обнаружили в лесу под Казанью четыре мешка с драгоценностями

Они были похищены во время Чемпионата мира по футболу три года назад. В причастности к этому преступлению обвиняли гражданина Колумбии, недавно его выдали России, передает агентство РИА Новости. Кража произошла на выставке драгоценностей в Казани. Ущерб составил более 130 млн рублей.