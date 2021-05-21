Банк России отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Эта небольшая по объему активов кредитная организация не входит в систему обязательного страхования вкладов. Основным направлением ее деятельности является осуществление переводов электронных денежных средств без открытия банковского счета. В Центробанке пояснили, что расчетный центр нарушал законодательство о борьбе с отмыванием денег, проводил расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
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Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино-ино – агенты Принцип действия статуса иноагента похож на принцип действия бациллы. Сконатктировал — и заразился! Они тебе дали рубль — и ты сам стал агентом. Ты им дал рубль — и всё равно стал агентом. Даже если в законе ничего подобного не написано, кто знает, как этот закон интерпретирует судья?..