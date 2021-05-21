Банк России отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Эта небольшая по объему активов кредитная организация не входит в систему обязательного страхования вкладов. Основным направлением ее деятельности является осуществление переводов электронных денежных средств без открытия банковского счета. В Центробанке пояснили, что расчетный центр нарушал законодательство о борьбе с отмыванием денег, проводил расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.