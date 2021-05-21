Падение курсов криптовалют может подстегнуть активность киберпреступников

Специалисты по безопасности опасаются нового всплеска хакерских атак. Они пояснили газете «КоммерсантЪ», что для проведения атак используются те же инструменты, что и для работы с криптовалютами. При снижении их стоимости владельцам инструмента становится выгоднее проводить DDoS-атаки. В этом году уже наблюдается взлет интенсивности хакеров на фоне появления новых инструментов и снижения их себестоимости.