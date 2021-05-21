Ирландские спецслужбы подозревают российских хакеров в атаках против службы здравоохранения страны

Специалисты центра кибербезопасности, а также полиции полагают, что злоумышленники находятся в Санкт-Петербурге, передает ирландский телеканал RTE. По его сведениям, Дублин уже обращался к Москве по этому поводу. В министерстве здравоохранения республики заверили, что не платили выкуп злоумышленникам. В мае Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключала свои компьютерные системы из-за хакерской атаки. В правительстве признавали, что атаки нанесли ущерб ведомству.