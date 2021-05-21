Россияне с сегодняшнего дня смогут в упрощенном порядке оформлять налоговый вычет на покупку жилья

Для этого им надо будет лишь заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения не потребуется, передает агентство ТАСС. Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства перечислят в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее.