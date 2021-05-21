У производителей молока возникли претензии к кофейням

Объединение «Союзмолоко» попросило сеть Starbucks поменять меню в России, пишет газета «КоммерсантЪ». По мнению организации, растительные заменители нельзя называть «молоком», это противоречит законодательству, вводит потребителей в заблуждение и продвигает иную категорию продукции за счет молочной. Эксперты считают, что таким образом аграрии борются с «аналогами» в расчете на рост поставок. Однако они полагают, что заставить кофейни отказаться от устоявшихся словосочетаний вряд ли удастся.