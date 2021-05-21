Европарламент отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем

Депутаты требуют от Пекина отменить санкции против представителей ЕС. А пока обсуждение договора заморожено. Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем длились несколько лет. Но в марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров, что вызвало ответные шаги Пекина.