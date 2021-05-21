Власти Аргентины вновь вводят в стране строгий карантин

Это связано со второй волной коронавируса. До конца месяца отменяются все мероприятия в очном формате, ограничивается работа торговых предприятий, за исключением тех, которые считаются жизненно важными. В республике с 18.00 до 6.00 будет действовать комендантский час, в остальное время выходить из дома можно будет или при наличии разрешения, или на прогулку в непосредственной близости от жилища.