Власти США приветствуют перемирие между Израилем и палестинцами в секторе Газа

Американский президент Джо Байден сказал, что Вашингтон постарается не допустить затяжного витка конфликта. В два часа ночи вступил в силу режим прекращения огня. Сообщается, что многие жители анклава вышли на улицу праздновать. В свою очередь в движении ХАМАС, которое контролирует Газу уже объявили о победе в этом конфликте. За почти две недели обстрелов на палестинской территории погибли более 230 человек, в Израиле – не менее 12.