Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленную сотрудницу министерства промышленности и торговли Ольгу Покидышеву

Замглавы департамента развития фармацевтической промышленности обвиняют в крупном мошенничестве. Также по этому делу была арестована бывшая глава департамента Ольга Колотилова. Сейчас она занимает пост заместителя губернатора Новгородской области. Следствие, как пишет газета «КоммерсантЪ», считает, что обе обвиняемые похитили полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Показания на них дали предприниматели, которые утверждали, что отблагодарили чиновниц деньгами и дорогими подарками.