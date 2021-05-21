ЕСПЧ рассмотрит в приоритетном порядке жалобу на процесс о признании ФБК экстремистской организацией, говорят в фонде

Соратники политика Алексея Навального рассказали, что накануне истек срок, к которому представитель российской стороны должен был ответить на вопросы по этому делу. Фонд озвучит свою позицию к понедельнику. Ближайшее заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией, должно пройти в начале июня. Российские власти считают фонд иностранным агентом.