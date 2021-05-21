Протесты против соглашения о границе с Азербайджаном проходят в столице Армении

Сообщается о задержанных. Несколько сотен человек, как передает агентство «Интерфакс», перекрыли центральный проспект Баграмяна, где находится здание парламента. К полуночи полиция разогнала демонстрантов. Накануне и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян объявил о планах подписать трехстороннее заявление с лидерами России и Азербайджана, где говорится о создании комиссии по точному определению армяно-азербайджанской границы. До этого Ереван обвинил Баку в том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Армении на юге республики.