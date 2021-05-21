Палестинцы в секторе Газа отмечают наступление перемирия

В два часа ночи вступил в силу режим прекращения огня между израильской армией и движением ХАМАС. Как передает агентство Reuters, жители анклава поздравляют друг друга и считают случившееся своей победой. Между тем за несколько минут до наступления перемирия израильская армия сообщила о новом ракетном обстреле городов на юге страны со стороны Газы. За почти две недели противостояния в секторе погибли более 230 палестинцев, в Израиле не менее 12 человек.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Возвращение Сталина возможно лишь в пакете с Берией Выступал глава ФСИН перед уполномоченными по правам человека и чтобы они не подумали о плохом, уточнил: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия.» Ну, в «новых достойных условиях» и сомнений, разумеется, быть не может…