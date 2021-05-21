Палестинцы в секторе Газа отмечают наступление перемирия

В два часа ночи вступил в силу режим прекращения огня между израильской армией и движением ХАМАС. Как передает агентство Reuters, жители анклава поздравляют друг друга и считают случившееся своей победой. Между тем за несколько минут до наступления перемирия израильская армия сообщила о новом ракетном обстреле городов на юге страны со стороны Газы. За почти две недели противостояния в секторе погибли более 230 палестинцев, в Израиле не менее 12 человек.