Чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Риге

Изначально часть матчей планировалось провести также и в Минске. Однако руководство международной федерации хоккея приняло решение полностью перенести игры в Латвию, объяснив это соображениями безопасности. Произошло это после того как ряд крупных спонсоров и команд пригрозили бойкотом первенства из-за политической ситуации в Белоруссии. Чемпионат пройдет в условиях строгих мер по борьбе с коронавирусом. Присутствовать на играх смогут лишь те болельщики, кто сделал прививку от коронавируса, или перенес заражение.
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