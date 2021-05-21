Российские власти планируют привлечь граждан Белоруссии на крупные стройки

На встрече со своим белорусским коллегой российский вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о нехватке рабочей силы в сфере строительства. И, в первую очередь, на ключевых проектах, вроде космодрома «Восточный». Ранее на дефицит рабочих рук жаловался мэр Москвы Сергей Собянин. По его подсчетам, количество мигрантов в этой отрасли в столице сократилось почти вдвое. Также внимание на резкое сокращение числа рабочих-мигрантов в ключевых проектах обращали и в Кремле.